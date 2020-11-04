По данным международного агентства Reuters, Трамп набирает 213 голосов, а Байден - 210. Напомним, что для победы нужно 270 голосов.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обогнал своего соперника от демократов Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов по версии Reuters.

Так, по состоянию на 8:30 по киевскому времени Байдена поддержали 62,8 миллиона человек (49,7%), что в общей сумме дает ему 210 голосов (для победы нужно 270 голосов).

Трампа поддержали 61,8 миллиона человек (48,7%), что дает ему 213 голосов.

Напомним, Трамп побеждает Байдена во всех шести ключевых штатах. Он выигрывает во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) с преимуществом в 8%, в Айове (6 голосов) с преимуществом в 6%, в Северной Каролине (15 голосов) с преимуществом в 2%. В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Денис Прядко