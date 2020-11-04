Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обогнал своего соперника от демократов Джо Байдена.
Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов по версии Reuters.
Так, по состоянию на 8:30 по киевскому времени Байдена поддержали 62,8 миллиона человек (49,7%), что в общей сумме дает ему 210 голосов (для победы нужно 270 голосов).
Трампа поддержали 61,8 миллиона человек (48,7%), что дает ему 213 голосов.
Напомним, Трамп побеждает Байдена во всех шести ключевых штатах. Он выигрывает во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) с преимуществом в 8%, в Айове (6 голосов) с преимуществом в 6%, в Северной Каролине (15 голосов) с преимуществом в 2%. В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.
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Выборы в США: что известно
- Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
- 29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
- В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
- В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
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