Это крупнейшая для букмекера ставка на победу политика и третья крупнейшая ставка в принципе.

Неизвестный клиент букмекера Betfair из Великобритании поставил 1 млн фунтов ($1,29 млн) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Читайте такжеТрамп против Байдена: политолог рассказал, в чем главная интрига выборов в США Это крупнейшая для букмекера ставка на победу политика и третья крупнейшая ставка в принципе, сообщает kommersant со ссылкой на CNN Business.

Ставка почти вдвое превысила предыдущий рекорд для политических событий: в 2016 году клиент Betfair поставил 555 тыс. фунтов на победу Дональда Трампа. Поставивший в случае победы Байдена на выборах получит 1,54 млн фунтов (более $1,98 млн с учетом суммы ставки).

Ставки на результаты выборов в США обрели популярность в Великобритании на фоне отсутствия крупных спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Букмекеры принимали ставки в том числе на номинации кандидатов от партий. В феврале, после праймериз в Нью-Гэмпшире, коэффициент ставки на номинацию Байдена достигал 100. В США ставки на политические события запрещены постановлением Верховного суда от 2018 года.

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Автор: УНИАН