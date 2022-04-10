Имя нового президента Франции станет известно после 2-го тура.

Эммануэль Макрон, являющийся действующим президентом Франции, одержал победу в первом туре выборов. Во второй тур вместе с ним выходит Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Le Figaro.

В первом туре выборов президента Франции за пост президента страны соревновались 12 кандидатов. Так, Макрон набрал 28,6% голосов. А за Марин Ле Пен проголосовали 24,4%.

Двое кандидатов, которые в первом туре получили наибольшую поддержку, через две недели, 24 апреля, примут участие во втором туре.

Кандидат Анн Идальго (exit polls дают ей 1,9%, это худший результат социалистов за всю историю Франции) призвала голосовать во втором туре за Макрона:

"Я призываю вас со всей серьезностью проголосовать против крайне правых Марин Ле Пен, используя бюллетень Эммануэля Макрона"

Ожидается, что другой правый, Эрик Земмур призовет во втором туре поддерживать Марин Ле Пен.

Кандидат Валери Пекресс стала шестой с 5,1%. Она также призвала французов выбрать Макрона:

"Всю борьбу я построила против крайностей как правых, так и левых. Проект Ле Пен приведет страну к разладу и банкротству. Близость к Путину ее дискредитирует. Ее избрание привело бы к стиранию Франции с международной арены".

Ранее УНИАН уже сообщал, что по данным экзит-пола Макрон и Ле Пен получили по 24% в первом туре выборов, однако финальные результаты поставили действующего президента на первое место.

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