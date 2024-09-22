Он заявил, что Украина уберегла Америку от "тотальной войны".

Украина сделала все возможное, чтобы не втянуть Америку в войну, однако если допустить победу России, то для самой Америки это будет иметь катастрофические последствия. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker, если бы Украина не устояла, Путин пошел бы дальше.

"Во-первых, в Европу, Америку и Канаду приехало бы около сорока миллионов иммигрантов. Во-вторых, вы бы потеряли самую большую страну в Европе - огромный удар по влиянию Америки на континенте. Россия теперь будет иметь там полное влияние. Вы потеряете всех - Польшу, Германию - и ваше влияние будет равно нулю", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что американская общественность должна понять, что сам факт существования Украины не является проблемой, в то же время стойкость Украины позволила Америке решить множество других проблем.

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Россия вместо Украины могла бы напасть на Польшу или страны Балтии, которые являются членами НАТО, и для Соединенных Штатов это было бы "катастрофой, ударом ниже пояса".

"В этом случае вы определенно будете вовлечены в полномасштабную войну - с войсками на местах, финансированием, инвестициями, а американская экономика перейдет на военные рельсы. Поэтому говорить, что вы уже давно участвуете в этой войне, просто неправда. Совсем наоборот: Я считаю, что мы уберегли Америку от тотальной войны", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что в случае ослабления поддержки Украины Россия может "решить, что этого достаточно, и нанести удар по Польше - например, в ответ на какую-нибудь провокацию со стороны Беларуси".

"И вот, после двух с половиной лет вашей поддержки и инвестиций, за которые мы вам очень благодарны, вы можете умножить их все на ноль. Америке пришлось бы начинать инвестировать с нуля, причем в войну совершенно иного калибра. В ней будут сражаться американские солдаты. И все это, добавлю, принесет огромную пользу России", - добавил украинский президент.

Другие заявления Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что украинский план победы разработан, прежде всего, с учетом поддержки президента США Джо Байдена. При этом если Байден не примет этот план, у Украины все еще остается план Б, но это буде означать, что война продлится еще очень долго.

Также Зеленский оценил "мирный план" Трампа-Вэнса. По мнению президента, Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине. При этом подчеркнул, что идея Вэнса относительно окончания войны в Украине является неприемлемой. Также он считает, что эта концепция не является планом "ни в одном формальном смысле".

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