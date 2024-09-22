Он подчеркнул, что план победы разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить план победы на встрече с главой США Джо Байденом, и рассчитывает на его одобрение. Однако в случае, если Байдет отвергнет этот план, у Украины еще остается "план Б". Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The New Yorker.

"Украина уже много лет живет по плану Б. План А был предложен до начала полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами вооружений", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас он предлагает "новый план А" - план по укреплению Украины.

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"Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от русских сотрудничества. Скорее, в этом плане говорится о том, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия - это желание обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена.

"Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если же он откажется - что ж, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б. И это печально… Это ужасная мысль. Это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну - невозможную, изматывающую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в такой ситуации не будет обвинять Байдена ни в чем, поскольку признает его огромную заслугу в поддержке Украины.

"Мы признаем огромную заслугу Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже стал исторической победой", - подчеркнул Зеленский.

План победы Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны и считают, что "он может сработать".

При этом, как пишет The Times, даже самые откровенные союзники Украины скептически относятся к тому, что Киеву удастся военным путем вернуть всю оккупированную территорию. И если Украина не пойдет на уступки, конфликт может превратиться в "вечную войну".

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