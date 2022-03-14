Активисты заявили, что особняк "послужит центром поддержки беженцев" и что другие объекты недвижимости, связанные с российским оккупантами, будут атакованы подобным образом.

В Лондоне утром 14 марта 2022 года сквоттеры захватили особняк, который предположительно принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, попавшему под серьезные санкции из-за российской военной агрессии против Украины.

Об этом пишет Sky News.

В своем заявлении сквоттеры, назвавшие себя анархистами, заявили: "Захватив этот особняк, мы хотим проявить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который никогда не соглашался на это безумие".

"Вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас", – добавили они.

Кроме того, активисты вывесили из окна здания украинский флаг и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путін – іди на х*й" (так и написали на украинском языке).

Также сквоттеры заявили, что особняк "послужит центром поддержки беженцев" и что другие объекты недвижимости, связанные с российским оккупантами, будут атакованы подобным образом.

Вскоре на место происшествия – многомиллионный особняк по улице Белгрейв-сквер, который находится недалеко от домов многочисленных иностранных посольств – прибыла полиция.

Протестующие, в свою очередь, попытались соорудить баррикаду из кустов в горшках, чтобы заблокироваться от офицеров, которые поднялись на балкон соседнего дома с помощью подъемного крана.

Также издание сообщает, что документы Высокого суда Лондона от 2007 года идентифицировали Олега Дерипаску как бенефициарного владельца данного особняка. Представители Дерипаски пока не ответили на запрос о комментариях.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2022 года правительство Великобритании ввело санкции против ряда российских олигархов из-за войны в Украине, которую розвязала Россия. Среди прочих в подсанкционный список попал Олег Дерипаска – приближенный к Путину российский миллиардер, руководитель объединенной компании "Русал" и En+ Group.