Новый глава Королевских ВВС заявил о готовности Великобритании к воздушному бою против России.

Главный маршал авиации Великобритании сэр Ричард Найтон, недавно назначенный главнокомандующим Королевскими военно-воздушными силами, подтвердил готовность Королевских ВВС противостоять России на фоне опасений по поводу сокращения вооруженных сил.

Об этом сообщает британский Daily Express со ссылкой на слова нового командующего ВВС Королевства Ричарда Найтона, который заявил, что "российские пилоты проиграют".

"Сэр Ричард подчеркнул готовность Великобритании противостоять противникам в своей инаугурационной речи на Глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики штаба ВВС, особенно в ответ на незаконное вторжение России в Украину", - говорится в новости.

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Он подчеркнул важность четкого сообщения противникам о том, что у Королевских ВВС есть реальные возможности и они готовы.

Сэр Ричард настаивал: "Мы готовы летать и сражаться, и они проиграют".

Великобритания и война в Украине - детали

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал решение лидеров НАТО не приглашать Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе. В своей колонке на DailyMail он призвал Запад быть сильным, положить конец пустословию и принять Украину в НАТО как можно быстрее.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свое скандальное заявление о "неблагодарности" Украины, заявив что его словами были частично искаженными.

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