У Альянса появится доступ к береговой линии большой протяженности.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное военное положение на Балтийском море. У нее останется доступ лишь к небольшой береговой линии. Позиции РФ ослабнут, а Альянс, наоборот, укрепится в стратегических акваториях.

Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли во время совместной пресс-конференции с премьер-министром и министром обороны Швеции. Его слова процитировало издание Reuters.

В случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО у России останется под контролем лишь небольшая часть береговой линии — вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда. Остальное побережье будет оцеплено странами Альянса, что значительно укрепит позиции военно-политического блока.

"Так что с точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном отношении, и это будет очень выгодно для НАТО. Балтийское [море] стратегически очень важно, это один из величайших морских путей в мире", — заявил Милли.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО и позиция Турция

В середине мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что его страна не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция выступают "домом для многих террористических организаций".

После этого США начали выяснять позицию Анкары насчет вступления скандинавских стран в Альянс. А генсек НАТО сообщил, что Турция не будет блокировать заявки Финляндии и Швеции.

Тем временем глава ведущей фракции Европарламента — "Европейской народной партии" — Манфред Вебер предупредил о потенциальной изоляции Турции в НАТО, если она заблокирует прием Финляндии и Швеции.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

Глава "Партии националистического движения" (ПНД) и ближайший соратник Эрдогана Девлет Бахчели назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО "несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий". По его мнению, это может продлить войну в Украине.

По словам Эрдогана, Турция еще не получила предложений, которые изменили бы ее позиции касательно вступления скандинавских стран в Альянс. Поэтому, как считает советник президента, Финляндии и Швеции не стоит вести переговоры насчет присоединения.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что скандинавские страны не смогут присоединится к НАТО на саммите блока в июне. Это долгосрочный процесс, который отнимает как минимум несколько месяцев.

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