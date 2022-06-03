Однако в МИД Польши считают, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции.

НАТО не сможет принять Финляндию и Швецию в состав Альянса на предстоящем саммите в июне.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает RMF.

"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", - уточнил он.

При этом представитель МИД Польши считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет условия, поэтому НАТО продолжает вести переговоры.

Как сообщал УНИАН, в мае Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Они надеялись, что это будет скорый процесс, но Турция, давний член Альянса, выступила против членства Швеции и Финляндии на том основании, что они поддерживают группы, которых она считает террористами.

В связи с этим, НАТО созывает встречу дипломатов Турции, Швеции и Финляндии.

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