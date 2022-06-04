Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты, считает советник турецкого лидера.

Требования Турции касательно членства Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Советник президента Турции Фахреттин Алтун считает, что Финляндии и Швеции не о чем договариваться с НАТО.

"Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты", - заявил Алтун.

Еще один советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин ранее заявил, что саммит НАТО в Мадриде в конце июня "не является крайним сроком для принятия решений Турцией".

Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: что стоит знать

Как писал УНИАН, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку.

Однако Турция заблокировала процесс. Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в поддержке курдских террористов и выдвигает ряд требований.

В частности, Турция призвала к отмене эмбарго на поставки оружия и к экстрадиции из Швеции и Финляндии лидеров некоторых курдских организаций и противников режима.

Анкара указала, что ее требования разумны, и она ожидает, что Швеция и Финляндия согласятся с ними.

По состоянию на 1 июня Турция еще не получила никаких конкретных предложений по преодолению своих беспокойств по поводу заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, против которых выступает Анкара, заявлял Эрдоган.

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