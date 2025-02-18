У Путина заявили, что его встреча с Трампом вряд ли состоится на следующей неделе.

Сегодня, 18 февраля, представители США и России провели переговоры в Саудовской Аравии о завершении войны в Украине.

После встречи помощник главы РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что встреча российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом вряд ли состоится на следующей неделе, но в Bloomberg сообщили, что это возможно.

Отмечается, что Ушаков заверил, что дата встречи Трампа и Путина еще не определена. По его словам, для этого требуется плотная работа делегаций двух стран.

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Тем не менее в агентстве считают, что встреча Трампа и Путина может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе, учитывая то, как быстро президент США продвигает переговорный процесс.

В агентстве напомнили, что переговоры в Саудовской Аравии между США и РФ состоялись после телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе. Тогда президент США назвал их диалог "очень продуктивным", а также заявил, что они, вероятнее всего, встретятся в Саудовской Аравии.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс, встреча представителей США и РФ была способом "определить, насколько серьезно настроены россияне и находятся ли они на одной волне с США". Она подчеркнула, что эту встречу не нужно воспринимать как то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах.

"Российская делегация находится в Эр-Рияде, чтобы улучшить российско-американские отношения. Американская делегация, или так нас убедили, находится в Эр-Рияде, чтобы начать переговоры о прекращении войны в Украине. Это совершенно разные задачи", - рассказал журналистам бывший посол США в России Майкл Макфол.

Трамп и Путин - важные новости

Ранее в CNN писали, что Европа содрогается от желания президента США Дональда Трампа очень быстро заключить сделку с российским диктатором Владимиром Путиным. Поспешность Трампа в достижении соглашения с Путиным ставит Украину и Европу в затруднительное положение.

Кроме того, в Financial Times сообщали, что Трамп пошел на уступки Путину еще до диалога. В это время глава РФ не демонстрировал никакой готовности к компромиссу в своих геополитических амбициях.

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