Песков заявил, что действия по организации встречи начнутся, когда Трамп вступит в должность президента США.

Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают прокремлевские СМИ.

"Москва приветствует желание Трампа вести диалог с президентом России, но конкретных планов по встрече пока нет", - сказал он.

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По словам Пескова, предварительные условия для диалога не требуются. Он отметил, что все зависит от политической воли США.

Также пресс-секретарь президента РФ поделился, что действия по организации контактов Путина и Трампа начнутся, когда республиканец официально вступит в должность президента США после своей инаугурации 20 января.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее в Bloomberg сообщили, что одержимость новоизбранного президента США Дональда Трампа Гренландией вывела остров на геополитическую арену. Эксперты говорят, что сегодня гренландцы должны впервые четко сформулировать, что для них означает независимость, дискуссии о которой ведутся последние месяцы.

Кроме того, в Financial Times писали, что в ЕС опасаются, что Трамп отменит санкции против России и другие указы нынешнего президента США Джо Байдена.

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