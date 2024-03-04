Верховный суд США отклонил попытки штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на пост президента США.
Как пишет Sky News, он был восстановлен в избирательном бюллетене на пост президента штата после того, как суд отклонил утверждения о его ответственности за беспорядки в Капитолии в 2021 году.
После вынесения решения Трамп написал в своей социальной сети: "БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ДЛЯ АМЕРИКИ!!!"
Трамп является фаворитом в номинации от Республиканской партии на президентских выборах в США. Его единственным оставшимся соперником в борьбе за выдвижение от партии является бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.
Исключение Трампа из бюллетеней
Ранее Верховный суд Колорадо исключил бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев", предусмотренного 14-й поправкой.
Сообщалось, что если дело дойдет до Верховного суда США, вердикт по нему будет обязательным для всех штатов.
Ранее Трамп победил на внутрипартийных выборах (кокусах) Республиканской партии еще в трех штатах – Мичигане, Миссури и Айдахо.