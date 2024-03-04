Верховный суд США отклонил попытки штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на пост президента США.

Верховный суд США отклонил попытки штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на пост президента США.

Как пишет Sky News, он был восстановлен в избирательном бюллетене на пост президента штата после того, как суд отклонил утверждения о его ответственности за беспорядки в Капитолии в 2021 году.

После вынесения решения Трамп написал в своей социальной сети: "БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ДЛЯ АМЕРИКИ!!!"

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Трамп является фаворитом в номинации от Республиканской партии на президентских выборах в США. Его единственным оставшимся соперником в борьбе за выдвижение от партии является бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Исключение Трампа из бюллетеней

Ранее Верховный суд Колорадо исключил бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев", предусмотренного 14-й поправкой.

Сообщалось, что если дело дойдет до Верховного суда США, вердикт по нему будет обязательным для всех штатов.

Ранее Трамп победил на внутрипартийных выборах (кокусах) Республиканской партии еще в трех штатах – Мичигане, Миссури и Айдахо.

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