Он пробудет в Пекине два дня, но стороны не ожидают какого-то прорыва в отношениях.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет.

По словам госсекретаря, Штаты считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами, пишет Reuters.

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - объяснял Блинкен перед первой с 2018 года поездкой в Китай.

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Он пробудет в Пекине два дня. Источники агентства сообщили, что ни одна из сторон не ожидает прорывов в отношениях, поскольку страны расходятся по ряду вопросов. Однако при этом обе стороны все чаще выражают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Ухудшение отношений США и Китая

Как ранее сообщал УНИАН, Блинкен должен был поехать в Китай еще в феврале 2023 года. Этот визит должен был стать важным этапом в нормализации американо-китайских отношений после прошлогоднего обострения, вызванного визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Однако отношения США и КНР резко ухудшились, когда в небе над Штатами обнаружили китайский разведывательный аэростат. Через несколько дней еще один такой же китайский аэростат был замечен в небе над Латинской Америкой.

Китай оправдывался его "просто снесло ветром", а сам шар собирает обычные метеорологические данные и является гражданским объектом. На фоне этого скандала, визит Блинкена перенесли не неопределенный срок.

При этом уже в мае в Китае и США заговорили о необходимость стабилизировать отношения. Примерно тогда же Блинкен выразил надежду на визит, сказав Washington Post, что важно восстановить регулярное общение между Штатами на всех уровнях.

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