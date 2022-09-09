Исследователи объясняют это пандемией Covid-19, войной в Украине и влиянием климатических изменений.

Последние десятилетия в мире стабильно улучшалась ситуация со здоровьем и долголетием, образованием и экономическим благополучием людей, однако с начала пандемии коронавируса, объявленной в начале 2020 года, этот тренд обратился вспять.

Об этом говорится в новом докладе ООН, передает Би-би-си.

"Наблюдается снижение средних по планете показателей и дальнейшие прогнозы также не утешительны", - отмечается в докладе. Исследователи объясняют это пандемией Covid-19, войной в Украине и влиянием климатических изменений.

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За последние два года в девяти из 10 стран мира ухудшилось качество жизни, которое ООН уже более 30 лет измеряет с помощью "Индекса человеческого развития" (ИЧР). "Индекс человеческого развития" был разработан в 1990 году, чтобы более детально посмотреть на качество жизни людей в разных странах. ИЧР рассчитывают, исходя из таких показателей, как развитие коммуникаций, ситуация с политическими свободами, равенство полов, доступ к образованию и здравоохранению, а также уровень доходов у населения и разрыв между бедными и богатыми.

В этом году самый высокий уровень человеческого развития специалисты ООН зафиксировали в Швейцарии. Там средняя продолжительность жизни достигла 84 лет, длительность образования - 16,5 лет, а уровень валового национального дохода на душу населения в стране составил почти $67 тыс. в год.

На последней строчке списка - Судан. Его жители в среднем доживают до 55 лет, проводят в учебных заведениях 5,5 лет и зарабатывают $768 в год.

Опубликованный в этом году Индекс человеческого развития основан на данных, собранных за 2021 год.

Для большинства из рассмотренных ООН 191 стран цифры демонстрируют движение назад - возвращение к уровням развития 2016 года. За 30 лет существования индекса в отдельных странах и раньше различные проблемы приводили к падению качества жизни, но в целом на глобальном уровне оно все это время продолжало расти. Теперь же общемировая тенденция пошла вниз. И особенно это касается средней продолжительности жизни. В США, к примеру с 2019 года она сократилась на два года.

Прошлый год был первым за историю составления доклада, когда значение индекса сократилось. В этом году у двух третей богатых стран показатели повысились, но в целом общий тренд снова был отрицательным.

Индекс человеческого развития-2023 будет основан на данных за нынешний год. Прогнозы по нему довольно пессимистичные, отмечает Аким Стайнер - организатор программы развития ООН, который был одним из авторов доклада. Стайнер подчеркивает, что в данный момент 80 стран их списка испытывают проблемы с выплатами по внешнему долгу.

"80 стран находятся в одном шаге от такого рода кризиса. Это очень серьезная ситуация", - сказал Стайнер.

"Мы наблюдаем глубокие разрушения, с последствиями которых нам предстоит иметь дело еще много лет", - добавил представитель ООН.

Как сообщал УНИАН, США выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето.

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