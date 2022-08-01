Нам повезло, что в очередной войне с Россией у нас есть союзники. Причины, по которым Украине помогают немало передовых стран мира, достаточно просты.

Во-первых, Украина права в этой войне защищает признаны общечеловеческие принципы морали и, которые были сформированы после Второй мировой: право на самоопределение, на самоуправление, на развитие своей культуры. Право на жизнь и здоровье своих граждан.

Украина оказалась не один на один с российской агрессией, как это было в прошлом в разные исторические периоды

Во-вторых, союзники преследуют весьма прагматичную цель (и мы ее прекрасно видим и понимаем): украинцы ценой жизни, здоровья и благосостояния страны защищают Европу от гибридного влияния и прямого вторжения российских войск, изматывают российскую экономику и военно-промышленный комплекс. Благодаря мужественному сопротивлению украинцев наши союзники сейчас не посылают на смерть своих военных, а ведут борьбу с российским нашествием нашими руками, предоставляя Украине деньги и оружие.

Все понимают, но все равно очень хорошо, что в этот исторический момент Украина оказалась не сам на сам с российской агрессией, как это было в прошлом в разные исторические периоды.

Организация Объединенных Наций - один из союзников Украины. Сейчас в нашей стране действуют два структурных образования ООН:

1. Управление ООН по координации гуманитарных дел

2. Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине еще и попала в репутационный скандал

По поводу первого, гуманитарных товаров в виде еды, медикаментов и одежды нам передают действительно много. Это показано в отчетах и подтверждается людьми из пострадавших от россиян территорий Украины. Однако, следует помнить, что ООН - это не только гуманитарные грузы и денежная поддержка. Это организация, которая имеет четкие цели, объявленные в ее уставе. И на указанные цели ее члены выделяют немалые средства.

Отчеты о деятельности Управления ООН по координации гуманитарных дел в открытом доступе. Однако к ним есть один большой вопрос: почему у них всячески избегается упоминание о причинах гуманитарной катастрофы в Украине? Почему не указано, кто за ней стоит?

От украинских структурных образований ООН мы слышим только об обеспокоенности, осуждении и сочувствии

И это - не пустые слова и вопросы. Ведь, например, оперативные сводки Управления ООН по координации гуманитарных дел в июне-июле на сотни страниц перечисляют вызваны нападением россиян проблемы для украинцев: убийства людей, нехватка жилья и питания. И никакого упоминания, что причиной гуманитарной катастрофы является Россия. Лишь указано о переговорах с участием РФ в экспорте зерна. Хорошо, что в тексте хотя бы нет благодарности России за участие в этих переговорах.

То есть, в отчетах за последние два месяца мы читаем о множестве преступлений, совершенных россиянами и российским правительством, но в документах россияне в негативном смысле почти не упоминаются!

Вдобавок, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине еще и попала в репутационный скандал, когда представители миссии публично приравняли жестокие убийства и пытки россиянами украинцев с событиями якобы пытки россиян якобы украинцами, которые распространяет российская пропаганда…

Каждый день именно российские ракеты убивают сотни украинцев и уничтожают наше имущество. Это факты, которые невозможно трактовать неоднозначно и тем более о них молчать. Однако создается впечатление, что они сознательно игнорируются. Отчеты - максимально обтекаемые, без упоминаний о конкретных преступлениях россиян.

К сожалению, от украинских структурных образований ООН мы слышим только об обеспокоенности, осуждении и сочувствии. Да, есть гуманитарная помощь, это очень существенно. Но этого недостаточно.

ООН имеет четкие механизмы в отношении России как страны-участницы, которая игнорирует устав организации и все возможные нормы международного права. Более того, ООН - это не абстрактная организация, это конкретные люди. В Украине есть офис координатора системы ООН в Украине, в котором работают граждане Украины. Работают и позволяют замалчивать преступления россиян в отчетности! Может, стоит это изменить?

За сверхслабую деятельность в сфере безопасности критика в сторону ООН звучит уже не впервые. А ужасная война в Украине и полная безнаказанность России и в дальнейшем показывают слабость организации. Однако Украина точно победит Россию в войне. А ООН реформируется, или повторит судьбу Лиги Наций.

Павел Богомазов, адвокат