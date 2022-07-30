Появляется все больше признаков того, что Кремль готовит почву для попытки аннексии территорий на востоке и юге Украины.

Больше не должно быть никаких сомнений в том, что Россия намерена демонтировать Украину и "полностью уничтожить ее с карты мира".

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Sky News.

По ее словам, появляется все больше признаков того, что Кремль готовит почву для попытки аннексии всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской и Запорожской областей путем проведения фиктивных " референдумов или указом о присоединении к России.

Томас-Гринфилд добавила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров даже заявил, что "это военная цель России".

Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что "непрерывная накачка" Украины оружием США и НАТО лишь "продлила агонию режима в Киеве, продлевая конфликт и увеличивая потери".

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это был первый их разговор с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам госсекретаря, Лавров заявил, что смена демократически избранного правительства Украины входит в российские планы. Он пригрозил санкциями в случае попытки реализовать этот план.

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