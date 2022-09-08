Миссия расследователей ООН в ближайшие дни прибудет в Еленовку, где в результате взрыва погибли 53 украинских военнопленных.

Миссия ООН "в ближайшие дни" посетит оккупированную Еленовку, где в результате взрыва 29 июля погибли 53 украинских военнопленных.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщило Радио Свобода.

"Разведывательная миссия в Оленевку в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибло 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения. Глава миссии, генерал-лейтенант Карлос Альберто де Сантос-Круз, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", – заявила она. Видео дня

Дикарло назвала "конструктивным" подход России и Украины и выразила надежду на дальнейшую поддержку. Она вновь указала на то, что представители Международного комитета Красного креста и Мониторинговой миссии по правам человека ООН должны иметь доступ ко всем задержанным в связи с боевыми действиями.

"Это предусматривает также доступ к местам содержания украинских военнопленных в РФ. Обе стороны конфликта должны полностью соблюдать свои обязательства по международному праву", – заявила она.

Дикарло также приветствовала работу сторон над проведением обменов пленными.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Оленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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