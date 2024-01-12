По словам главы Европейского центрального банка, переизбрание Трампа не оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины.

Вероятное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа будет представлять угрозу для Европы. Об этом в интервью телеканалу France 2 предупредила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Если мы хотим извлечь уроки из истории, то есть из того, как он руководил первыми четырьмя годами своего мандата, то это явно угроза", — сказал Лагард.

Она предложила взглянуть на предложенную Трампом политику в отношении торговых тарифов, приверженности НАТО и борьбы с изменением климата.

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"По меньшей мере в этих трех сферах в прошлом американские интересы не согласовывались с европейскими", - отметила руководитель Европейского центробанка.

При этом Лагард добавила, что она не считает, что переизбрание Трампа оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины.

"Есть ряд членов Конгресса США, которые глубоко враждебны к жестокой войне, которую Россия развязала против Украины, и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Украину", - подчеркнула Лагард.

Выдвижение Дональда Трампа на пост президента США - последние новости

На днях кандидат на пост президента США Дональд Трамп пообещал, что "никогда" не поможет Европе, если на нее нападут. Кроме того, он заявил, что США выйдет из НАТО.

Ранее Трамп выступил с требованием немедленно уволить главу Пентагона Ллойда Остина "за неподобающее профессиональное поведение и невыполнение обязанностей".

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