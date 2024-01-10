Брюссель полон опасений по поводу возможности возвращения Трампа на пост президента США.

Один из самых высокопоставленных политиков Европы рассказал, как бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке предупредил, что Америка не придет на помощь ЕС, если она подвергнется военному нападению.

"Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас", - сказал Трамп президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в 2020 году, по словам французского еврокомиссара Тьерри Бретона, который также присутствовал на Встреча на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Politico.

"Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО", - также заявил Трамп, по словам Бретона.

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"И он добавил: "И, кстати, вы должны мне 400 миллиардов долларов, потому что вы, немцы, не заплатили столько, сколько вам надо заплатить за оборону", - сказал Бретон о напряженной встрече.

Брюссель полон опасений по поводу возможности возвращения Трампа на пост президента США. Будучи комиссаром, отвечающим за промышленную политику и оборонную программу ЕС, Бретон настаивал на том, чтобы ЕС увеличил свои собственные возможности самообороны на фоне войны России в Украине, а во вторник разместил фонд в 100 миллиардов евро для наращивания производства оружия в Европе.

"Это был большой тревожный звонок, и он может вернуться", - сказал Бретон о Трампе.

"Поэтому сейчас, как никогда, мы знаем, что мы, конечно, сами по себе. Мы - члены НАТО, почти все мы, конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как резко усилить этот компонент в чтобы быть готовым [к] всему, что произойдет", - добавил он.

Позиция Трампа относительно НАТО

Правительства европейских стран серьезно обеспокоены тем, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом не только окончательно остановит помощь Украине, но также может сознательно развалить НАТО. Об этом ряд европейских дипломатов и должностных лиц рассказали The New York Times на условиях анонимности.

Издание отмечает, что на протяжении всего времени существования Североатлантического альянса как "республиканские", так и "демократические" президенты США видели в этой организации инструмент приумножения силы и влияния Америки на мировой арене.

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