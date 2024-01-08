Он заявил, что Остин должен был быть уволен вместе с Марком Милли.

Экс-президент США Дональд Трамп требует, чтобы администрация Джо Байдена немедленно уволила министра обороны Ллойда Остина с должности.

В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что Остин "должен быть немедленно уволен за ненадлежащее профессиональное поведение и неисполнение обязанностей", пишет New York Post.

"Он пропал без вести на неделю, и никто, включая его босса, криворукого Джо Байдена, понятия не имел о том, где он находится или может находиться. Он плохо работал и должен был быть уволен вместе с "генералом" Марком Милли по многим причинам, но в особенности из-за катастрофической капитуляции в Афганистане, возможно, самого позорного момента в истории нашей страны", - цитирует бывшего президента New York Post.

Что известно о госпитализации Остина:

Напомним, в начале 2023 года главу Пентагона доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Официально об этом сообщили через несколько дней после госпитализации, что вызвало большую волну возмущения.

На днях он сообщил, что идет на поправку и "с нетерпением ждет скорого возвращения в Пентагон", признав, что не обеспечил надлежащее информирование общественности.

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