Известная актриса отдала дань уважения нашему народу.

Французская актриса Жюльетт Бинош обратилась к украинцам. Она выступила с речью на 48-й церемонии вручения премии "Сезар".

Обращение Бинош, которое она сделала к 24 февраля, на своей странице в Telegram разместил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Оскароносная актриса говорила о войне со слезами на глазах.

Бинош напомнила, что год назад армия РФ выполнила приказ Путина и начала полномасштабное вторжение. По словам актрисы, церемония "Сезара" была посвящена именно нашей стране и всем украинцам.

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Она вспомнила истории о детях, которых убила РФ. Также актриса отметила, что президент Украины сейчас стал воплощением мужества.

"Зеленский был актером, он стал для окружающих воплощением мужества, как и все мужчины, женщины и дети, которые переживают ужас войны и надеются, что она скоро закончится. Каждая смерть - непосильное бремя для человечества", - добавила Бинош.

Кто такая Жюльетт Бинош

Жюльетт Бинош - известная актриса. Она снималась в фильмах "Шоколад", "Невыносимая легкость бытия" и "Английский пациент". Актрисе 58 лет, она считается одной из самых оплачиваемых артисток Франции.

За роль в фильме "Английский пациент" она получила "Оскар". Всего, Бинош снялась в более чем 60 кинокартинах.

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