Сообщается, что фильм "Топ Ган: Мэверик" финансировал российский олигарх.

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения престижной кинопремией "Оскар". В числе номинантов на статуэтку есть и фильм "Топ Ган: Мэверик".

Фильм, главную роль в котором сыграл Том Круз, номинирован в шести категориях. Однако его участие в премии оказалось под угрозой.

Всемирный конгресс украинцев призывает изъять "Топ Ган: Мэверик" из всех номинаций, так как он финансировался российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым - человеком, приближенного к диктатору Владимиру Путину, который развязал войну в Украине.

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"Фильм был финансирован владельцем футбольного клуба Дмитрием Рыболовлевым, российским олигархом, на которого наложены санкции в Украине. В отличие от оригинального фильма "Top Gun: Maverick" не содержит никаких прямых или косвенных ссылок на Россию. Мы призываем Киноакадемию отказаться от российских денег и воздержаться от голосования за "Top Gun: Maverick" на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", - сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев в Facebook.

Также украинцы призвали Академию публично осудить войну в Украине, прямо на церемонии "Оскар".

Что известно о фильме "Топ Ган: Мэверик"

Это американский драматический боевик Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли. Мировая премьера фильма состоялась 28 апреля 2022 года в Лас-Вегасе. Картина заняла 12-е место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа.

В центре сюжета Пит Митчелл по прозвищу Мэверик. Более 30 лет он остается одним из лучших пилотов ВМФ. Он летчик-испытатель, который обожает свою работу. За профессионализм ему светит повышение, но он всячески протестует, ведь это заставит его всегда оставаться на земле.

Однажды он приступает к подготовке отряда выпускников "Топ Ган" для спецмиссии. Среди них он встречает сына своего погибшего друга.

Ранее стали известны все номинанты на премию "Оскар-2023".

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