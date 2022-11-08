Шон Пенн снимает фильм об Украине.

Голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн передал президенту Владимиру Зеленскому собственную статуэтку "Оскар".

Зеленский провел встречу Пенном, который уже в третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства поблагодарил Пенна за внимание и поддержку Украины и ее народа с начала этой войны и рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к трагическим событиям, которые происходят.

Пенн сообщил, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.

Американский деятель искусств привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее президенту как символ веры в победу Украины. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

В свою очередь Зеленский вручил Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Зеленский и Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой Аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Пенна.

Глава государства подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру и режиссеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать события в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии.

Актер отметил, что очень тронут этим посвящением. По словам Пенна, для него это большая честь, и это место отныне будет одним из самых знаковых в его жизни, рядом с местами, где родились его дочь и сын, которым он очень гордится.

Шон Пенн об Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Шон Пенн неоднократно приезжал в Украину. Известно, что он снимает документальный фильм о зверствах российских оккупантов на украинской земле.

В Украине он уже встретился не только с Зеленским, но и с музыкантом и военным ВСУ Колей Сергой.

Также УНИАН писал, что Шон Пенн побывал на Днепропетровщине. Как отметил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, актер поражен единством украинцев в борьбе с оккупантами.

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