Этот визит стал собственной инициативой звезды.

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая на днях неожиданно приехала во Львов, осталась под положительным впечатлением от посещения страны, где идет развязанная Россией война. Оскароносная актриса восхитилась стойкостью и мужеством украинского народа.

Своими впечатлениями Джоли поделилась в интервью изданию The Daily Mail.

"Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей", - сказала Анджелина Джоли.

Отметим, сначала была информация о том, что Джоли приехала в Украину в качестве посла ООН, однако актриса подчеркнула, что это была ее собственная инициатива.

В ходе своей поездки актриса отправилась на местный железнодорожный вокзал, где позже была вынуждена спуститься в укрытие из-за угрозы авиаудара. Также Анджелина Джоли посетила детей в школе-интернате.

Напомним, не заметивший Джоли во Львове мальчик-мем признался, на что "залип" тогда в телефоне.

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