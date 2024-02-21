Надежды на США остается все меньше, поэтому судьба Украины зависит от ближайших соседей.

Из-за внутриполитической ситуации в США дальнейшая судьба Украины в значительной степени зависит от помощи Европы. Но для самих европейцев победа Украины тоже является критически важной. Такое мнение высказал заместитель директора Центра европейских реформ, бывший британский дипломат Ян Бонд на страницах авторитетного издания Time.

По его мнению, республиканцы США "готовы бросить Украину под автобус", поэтому "суровый выбор" сейчас стоит перед европейцами – активизировать собственные усилия и помочь Украине прогнать агрессора, или согласиться на победу России. Например, венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает за немедленную остановку поставок оружия Украине, чтобы она пошла на уступки Владимиру Путину. Но такая позиция не сможет собрать консенсус в ЕС, убежден аналитик.

"Переговоры с Путиным всегда заканчиваются слезами. Несмотря на то, что Минские соглашения 2014 и 2015 годов дали Путину фактический контроль над Крымом и частью Восточной Украины, через семь лет он вернулся за добавкой. У Путина есть навязчивая вера, о которой он долго повторял в своем интервью Такеру Карлсону 8 февраля, что Украина является неотъемлемой частью России", – пишет Бонд на страницах Time.

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Автор публикации отмечает, что затраты европейцев на решительную победу украинцев в итоге будут намного меньше, чем российское покорение Украины, ведь потом наступит очередь других стран, когда-то входивших в состав Российской империи. При этом аналитик называет 4 вещи, которые Европа должна сделать в ради украинской победы.

"Во-первых, прекратите говорить, что Европа будет поддерживать Украину "сколько потребуется", а начните говорить, что она будет поддерживать Украину "сколько бы ни потребовалось". Это не война, которую Европа может позволить себе проиграть, и ее рассказ для внутренней и внешней аудитории должен это отражать", – подчеркнул Ян Бонд.

Во-вторых, он призывает серьезнее взяться за антироссийские санкции, чтобы Россия не могла получать западные компоненты, технологии и станки для военного производства и не могла получать сверхприбыли от экспорта нефти для финансирования войны.

В-третьих, аналитик призвал "опустошить арсеналы Европы" и передать Украине оружие, которое пылится на складах в странах, которым сейчас ничего не угрожает.

"Нет смысла хранить запасы оружия и боеприпасов на черный день. Ненастье уже накрыло Украину. Например, страны НАТО имеют более 2000 танков Leopard 2, но только около 130 переданы Украине. Около 14 из более чем 200 британских танков Challenger 2 были отправлены аналогичным образом", – замечает он и призывает одновременно с поставками старых запасов резко нарастить производство нового оружия.

В-четвертых, Ян Бонд призвал немедленно использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для экономической поддержки Украины.

Проблемы с западной поддержкой Украины

Как писал УНИАН, США прекратили оказывать военную и финансовую помощь Украине из-за внутриполитических распрей. Последний пакет американского оружия был выделен в декабре. Теперь поставки оружия из США будут идти только за счет того, что было заказано у промышленности и оплачено ранее, но еще не было изготовлено.

Одновременно с этим ЕС срывает выполнение собственного обязательства о передаче Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение года.

На этом фоне появилось сообщение, что Иран передал России 400 баллистических ракет собственного производства. Ранее свои ракеты россиянам передала и КНДР. Итальянский военный эксперт Томас Тейнер эмоционально назвал Запад "плохим союзником" для Украины, по сравнению с тем, как Иран и КНДР помогают агрессору.

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