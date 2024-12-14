Несмотря на изменение ситуации в Украине, Волкер выразил уверенность, что Келлогу может быть полезным его опыт.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает удачным выбор новоизбранного президента Дональда Трампа назначить на эту должность генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

"Он опытный военачальник и трехзвездочный генерал... У него тесные отношения с президентом Трампом, поэтому они могут общаться напрямую, что важно", - появив Волкер, передает Голос Америки. Экс-представитель США по Украине считает, что работа Келлога будет заключаться в том, чтобы воплотить видение Трампа по прекращению войны в Украине. "Это означает передавать месседжи президента Трампа, оценивать реальность на местах и (передавать) любые сообщения от любых сторон", - пояснил он.

Но, как отметил Волкер, сейчас ситуация не такая, как была в 2017-2019 годах. Он отметил, что Трамп уже хорошо знаком, как с украинским президентом, так и с тем, что сделала РФ в Украине. "Военные преступления, похищение детей - он это понимает. Сейчас он знает гораздо больше", - сказал дипломат.

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Но, несмотря на изменение ситуации, Волкер выразил уверенность, что Келлогу может быть полезным его опыт. В частности, он посоветовал своему преемнику не увязать в деталях при общении с россиянами.

"Не ведитесь на уловки о том, что нам здесь нужна автономия, демилитаризованная зона, какой-то политический процесс. Это все дымовые завесы. Путин на самом деле не занимается ни одной из этих вещей. То, что он хочет сделать, это захватить всю Украину, и его нужно остановить силой, чтобы он не смог этого сделать", - подчеркнул Волкер.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Джон Хербст, который был послом США в Украине в 2003-2006 годах, считает, что Келлог понимает, что агрессия Путина выходит за пределы Украины и представляет угрозу американским интересам в мире. "Он понимает, что для США важно закончить войну таким образом, чтобы обеспечить, как того хочет Трамп, выживание Украины", - сказал он.

При этом, бывший советник Трампа по нацбезопасности, а сейчас его активный критикДжонБолтон считает, что Келлог недостаточно хорошо разбирается в данном вопросе. "Он не чувствует конфликта... И он не будет работать на Государственный департамент. Он будет работать в Белом доме... Поэтому это будет сложно для Зеленского и его правительства", - высказал мнение он.

Кто такой Кит Келлог

Генерал армии США в отставке, 80-летний Келлог является одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые работали в первой администрации Трампа и будут работать во второй. Келлог занимал должность руководителя аппарата Совета нацбезопасности Трампа, а затем - советника по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса.

Он посвятил 35 лет американской армии, а сейчас является сопредседателем Центра американской безопасности в Институте политики Америка прежде всего.

В публичных заявлениях Келлог критиковал администрацию президента Джо Байдена за то, что она делает недостаточно для военной поддержки Украины.

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