Он также не исключил варианта, при котором Трамп может пригласить лидеров Украины и России в Вашингтон для переговоров.

Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине, и с его помощью война может завершиться уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox News

"Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, - президент Дональд Трамп. Они [русские и украинцы] устали убивать друг друга", - заявил Келлог.

Он также не исключил варианта, при котором Трамп может пригласить Владимира Зеленского и Владимира Путина в Вашингтон и провести там переговоры.

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"Президент Трамп играет в трехуровневые шахматы, и я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное… Я бы не считал [такой сценарий] чем-то невероятным, потому что президент Трамп мыслит на уровне, на который мы иногда просто смотрим с удивлением. И это работает. И что-то подобное меня не удивит", - сказал Келлог.

Отвечая на ворос, планирует ли он поездку в Россию и Украину, Келлог отметил: "Мы собираемся выслушать сначала людей. Не вести переговоры - потому что мы еще не часть правительства, - но выслушать, чтобы иметь правильные элементы, которые мы предоставим президенту Трампу, чтобы Трамп принял решение, что он хочет сделать".

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. В недавнем интервью NBC, комментируя эти заявления, он отметил, что постарается сделать все возможное, хотя это сложно.

Трамп также заявлял, что вопрос завершения войны в Украине является его главным приоритетом. Он добавил, что обе страны "несут потери, в которые никто не может поверить".

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