По словам Зузаны Чапутовой, самый быстрый путь к миру - через Владимира Путина, который прикажет своим войскам выйти из Украины

Встреча министров иностранных дел Словакии и Российской Федерации Юрая Бланара и Сергея Лаврова оказалась малорезультативной с точки зрения решения вопроса войны в Украине. Об этом в соцсети Х сообщила президент Словакии Зузана Чапутова.

По ее словам, эта встреча "не приблизила нас к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась".

"Самый быстрый путь к миру - через Владимира Путина, который прикажет своим войскам выйти из Украины, не давая ему надежды на свою победу и принятие", - подчеркнула Чапутова.

Встреча глав МИД Словакии и РФ

Накануне министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и пожал ему руку. Дипломаты обсудили возможности, которые может дать мирный саммит в Швейцарии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу, заявил, что она является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики на всех сторонах мировой встречи".

В то же время представители словацкой оппозиции заявили, что Бланар таким образом поставил Словакию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Китаем или Венгрией, назвав это "предательством нашей внешнеполитической ориентации".

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