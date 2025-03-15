Он отвечал за организацию операций, материально-техническое обеспечение и планирование действий ИГИЛ по всему миру.

Американские силы ликвидировали высокопоставленного лидера ИГИЛ в Ираке. По информации официальных представителей двух стран, американские войска, сотрудничающие с иракской разведкой и службами безопасности, речь идет об Абдаллу Макки Муслих аль-Рифаи, также известного под псевдонимом "Абу Хадиджа", пишет CNN.

Оль-Рифаи был ключевым деятелем ИГИЛ, "заместителем халифа" и "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире", как заявил премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани.

В пятницу президент Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сообщение, в котором отметил:

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"Беглый лидер ИГИЛ в Ираке был убит. За ним неустанно охотились наши отважные бойцы. Его жалкая жизнь была прекращена вместе с другим членом ИГИЛ в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!"

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что "глобальный лидер ИГИЛ №2, руководитель глобальных операций и делегированного комитета Эмир" был убит вместе с другим оперативником ИГИЛ во время точного удара в провинции Аль-Анбар в четверг.

По словам CENTCOM, американские и иракские войска нашли мертвых двух членов ИГИЛ на месте удара. Оба были "одеты в неразорвавшиеся "жилеты смертника" и имели несколько видов оружия". Абу Хадиджу опознали благодаря ДНК, которое было собрано во время предыдущего рейда, когда ему удалось сбежать.

Абу Хадиджа, как лидер ИГИЛ в Ираке и Сирии, отвечал за организацию операций, материально-техническое обеспечение и планирование действий ИГИЛ по всему миру. Он также руководил частью финансов этой террористической организации.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани в своем заявлении на X подчеркнул, что "иракцы продолжают свои впечатляющие победы над силами тьмы и терроризма".

ИГИЛ и его деятельность сегодня

Напомним, что 8 декабря 2024 года американские войска нанесли десятки высокоточных авиационных ударов по лагерям ИГИЛ в центральной Сирии. Американские военные ударили по 75 целям, применив различные средства Военно-воздушных сил.

Кроме того, в 2023 году США ликвидировали в Сирии одного из лидеров ИГИЛ, который готовил теракты в Европе. Террорист и еще двое вооруженных людей были ликвидированы во время вертолетного рейда армии США.

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