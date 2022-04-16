Страны Запада должны как можно быстрее поставлять больше оружия в Украину.

В США растет беспокойство по поводу необходимости быстрее поставлять украинским войскам больше боеприпасов, в частности артиллерийских, поскольку ожидается, что тяжелые наземные бои против российских подразделений развернутся в ближайшие дни.

Об этом пишет CNN со ссылкой на одного из американских чиновников.

Хотя США направляют Украине 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40000 артиллерийских снарядов в рамках новой помощи в безопасности, объявленной администрацией президента Джо Байдена на этой неделе, даже это количество можно использовать в течение нескольких дней, что повышает вероятность исчерпания боеприпасов украинскими силами, сказал чиновник.

В ходе некоторых предыдущих тяжелых боев украинские войска за день совершили до тысяч артиллерийских выстрелов, отметил чиновник.

По его словам, США считают, что вероятная стратегия России заключается в том, чтобы переместить оружие и войска на Восток Украины с их нынешних позиций на Севере, а затем окружить и отрезать украинские силы, которые там находятся.

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проводят ежедневные телефонные звонки с коллегами в регионе, чтобы побудить их как можно быстрее поставлять больше оружия в Украину.

Ранее на этой неделе Пентагон принял генеральных директоров восьми крупнейших военных подрядчиков, чтобы понять, как вооружить Украину быстрее.

Обсуждение за круглым столом под руководством заместителя министра обороны Кэтлин Хикс было сосредоточено на целях Пентагона относительно продолжения поставок оружия в Украину, а также возможности поддерживать боеготовность вооруженных сил США и оборону союзников.

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, что Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки вооружения Украине "подливают масла" в "конфликт". Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями". Эксперты предполагают, что войска РФ могут атаковать конвои НАТО.

В ответ на это представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ничто не отговорит Соединенные Штаты оказывать Украине военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: