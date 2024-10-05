Российские прокуроры обвиняют американца в "наемнической деятельности".

В России прокуроры запросили 7-летний срок в суде над гражданином США, которого обвиняют в "наемнической деятельности", пишет Associated Press. 72-летний Стивен Хаббард, как сообщается признал свою вину — для него требовали отбывание срока в колонии строгого режима.

СМИ заявляет со ссылкой на обвинение прокуроров, что Хаббард подписал контракт с ВСУ после начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года:

"За что он якобы должен был получить не менее 1000 долларов".

Журналисты отмечают, что в России участие в "наемнической деятельности" является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Хаббард, как указывают, прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие и воевал в составе украинских вооруженных сил до апреля 2022 года, когда попал в плен к российским оккупантам.

Посольство США в Москве сообщило Associated Press, что "осведомлено о сообщениях об аресте гражданина США", но прокомментировать ситуацию не может "из-за ограничений конфиденциальности". Российские суды выносят обвинительные приговоры более чем 99% подсудимых, а прокуроры могут обжаловать приговоры, которые они "считают слишком мягкими", говорится в материале.

Аресты американцев в России в последние годы участились. Растет обеспокоенность из-за того, что Россия может целенаправленно арестовывать граждан США, чтобы позже использовать их в качестве разменной монеты в переговорах о возвращении россиян, осужденных за преступления в США и Европе, пишет СМИ.

Обмен заключенных между Россией и США

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп поздравил Путина с масштабным обменом заключенных.

"Мы вернули наших людей обратно, но мы заключили ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создали ли мы плохой прецедент", - заявил он.

Кроме того, после обмена заключенными Германия рекомендовала своим гражданам не ездить в Россию.

"В наших рекомендациях по поездкам и безопасности мы предупреждаем, в частности, о риске произвольных арестов", - говорится в сообщении немецкого МИДа.

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