По мнению аналитиков, Пекин может сыграть полезную роль.

Война в Украине может стать редким вопросом сотрудничества между США и Китаем, особенно в связи с тем, что Пекин стремится предотвратить углубление торговых трений со Штатами, пишет CNN.

Как напоминает издание, президент США Дональд Трамп не раз повторял, что именно лидер КНР Си Цзиньпин может помочь Америке положить конец войне.

Предполагается, что эта тема может быть поднята в ближайшие дни на Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США Дж. Д. Вэнс должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а министр иностранных дел Китая Ван И возглавит делегацию из Пекина.

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"Я думаю, что Китай будет очень искушен… (и мог бы) сыграть полезную роль", - считает директор китайской программы в аналитическом центре Stimson в Вашингтоне Юн Сан.

В то же время, по ее словам, Пекин будет опасаться подрыва своей связи с РФ.

"Реальный результат, которого Пекин хотел бы избежать, - это очень сильно ослабленная Россия. Потому что тогда… (Пекин) будет лишен одного важного партнера", - отметил доцент Национального университета Сингапура Чонг Джа Иан.

Ставки были бы высоки для Си, если бы он рискнул нанести ущерб этому партнерству, акцентировали в CNN.

Отмечается, что западные лидеры в прошлом пытались, безуспешно, убедить Си подтолкнуть Путина к миру в соответствии с тем, за который выступали Зеленский и Украина. Однако, даже когда Китай заявлял о нейтралитете в конфликте и призывал к миру, он стал ключевым дипломатическим и экономическим спасательным кругом для России на протяжении всей войны.

Вероятно, что в глазах Трампа все это дает Си рычаг влияния на Путина, но внимательные наблюдатели за внешней политикой Китая говорят, что все не так просто, говорится в публикации.

"Может ли Китай угрожать прекращением поставок (необходимых товаров в Россию)? Он не может, потому что Китай не может позволить себе полностью провалившуюся Россию", - уверен доцент, специализирующийся на китайской политике в Городском университете Гонконга Лю Дуншу.

По его словам, отношения Китая с США и Европой уже настолько испортились, что у него нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать своего "единственного могущественного дипломатического союзника" - РФ.

Некоторые наблюдатели считают, что Си также видит в Путине потенциальный источник экономической и дипломатической поддержки, если Пекин когда-либо вторгнется в Тайвань. Китайский лидер также может наслаждаться ролью войны как отвлечения внимания США от Азии и Тайваня.

Вместе с тем, как говорится в статье, позиция Трампа относительно Си Цзиньпина поднимает вопрос о том, существует ли сделка, которую Пекин, Москва и Вашингтон могли бы организовать, чтобы удовлетворить все стороны.

"Каждый может извлечь что-то - Путин может сохранить лицо, Си и Трамп могут заявлять, что они миротворцы", - сказал директор по геоэкономике и стратегии Международного института стратегических исследований в Великобритании Роберт Уорд.

Однако при этом он предупредил, что любое мирное соглашение, в рамках которого Россия продолжит владеть частями Украины, будет нести риск, что это "просто затишье".

Трамп надеется на помощь Китая

Напомним, ранее УНИАН писал, что президент США Дональд Трамп надеется на помощь Китая в завершении войны РФ против Украины.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом кстати во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить конец этому.

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