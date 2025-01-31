Россия пытается заставить Запад поверить, что украинское правительство не способно вести переговоры, отметил Липавский.

В условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине европейцы должны навязать России свои условия для возможных переговоров.

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, будущие мирные переговоры с РФ касаются не только территориальных претензий.

"Речь идет о фундаментальных принципах, таких как вопрос о том, следует ли привлекать к ответственности российских военных преступников или нет. Многие военные преступники вернулись в Россию, и их трудно поймать. Мы также должны заставить Путина заплатить за то, что он разрушил в Украине, а Украина должна остаться суверенным государством с Владимиром Зеленским в качестве суверенного президента", - отметил глава МИД.

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Он отметил, что Путин, российские чиновники и пропагандисты заявляют, что не хотят вести переговоры с Украиной и желают разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцем или президентом США, но не с украинцами:

"Они хотят, чтобы мы поверили, что украинское правительство не способно вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку… Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров и в качестве президента суверенного государства. Это должно быть одним из наших условий переговоров".

Он также отметил, что для усиления давления на Россию ЕС планирует в 16-м пакете санкций ограничить свободу передвижения российских дипломатов в Европе.

"Численность (российских) дипломатов, членов их семей, военнослужащих и членов их семей в настоящее время составляет не менее 2 000 человек… Эти лица образуют беспрецедентную сеть, которую российские спецслужбы используют для осуществления актов саботажа на территории ЕС. Это абсолютно неприемлемо", - отметил глава МИД Чехии.

Переговоры с РФ - новости

Ранее СМИ писали, что в Европе растут опасения того, что США разработает соглашение об окончании войны в Украине, которое будет невыгодным для Киева и в котором страны ЕС будут использоваться лишь для послевоенного финансирования и в качестве гаранта.

Ранее Путин заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом, поэтому не может подписывать документы о завершении войны с Россией.

Зеленский отреагировал на это заявление. Он подчеркнул, что каждый шаг и все циничные хитрости главы Кремля направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.

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