РФ постоянно конфликтует с США, создавая нестабильность в различных регионах, отметил Михаил Подоляк.

Несмотря на распространенное мнение о том, что основным соперником США является Китай, ситуация иная. Безусловным оппонентом Штатов является Россия, поскольку любые правила она воспринимает как ограничения. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

По его словам, Пекин действительно стремится к доминированию, однако готов действовать в рамках определенных правил и строго их придерживаться, чего не скажешь о России.

Как отметил Подоляк, РФ заинтересована в создании хаоса, так как отсутствие правил дает ей возможность претендовать на доминирование, ведь в ресурсах, политическом и репутационном влиянии Россия значительно уступает Китаю и США.

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По его мнению, именно ради иллюзии равноправного игрока РФ постоянно конфликтует с США, создавая нестабильность в различных регионах, таких как Африка, Латинская Америка или Ближний Восток.

Подоляк выразил уверенность, что договориться с Россией, выбросив из "уравнения" Украину, не получится:

"Украина - это базовое для того, чтобы выйти на новые правила. Если эту войну неправильно финализируем, то правила негативные, и они будут уменьшать доходности всех регионов стран и так далее. Если будет война правильно финализирована, мы будем иметь с вами на время устойчивый мир, как таковой с определенными правилами".

Путин отклонил предложение Трампа о перемирии в Украине

Напомним, во время телефонного разговора с Трампом 18 марта Путин отказался от 30-дневного перемирия с Украиной. Он выдвинул ряд своих условий для этого - остановка мобилизации в Украине и остановка перевооружения ВСУ.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", - заявили в Кремле.

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