Отмечается, что это самый длительный перерыв в поставках с 2023 года.

Китай уже 40 дней не импортирует сжиженный природный газ из США, что является самым длинным перерывом за последние почти два года. Трейдеры вынуждены перенаправлять поставки в другие страны.

Издание Bloomberg пишет, что Пекин ввел 15%-ые пошлины на поставки СПГ из США с 10 февраля в ответ на введение американских пошлин на китайский экспорт.

В связи с этим китайские покупатели газа, имеющие долгосрочные обязательства по американским проектам, по словам трейдеров, перепродают эти поставки в Европу. Китайские компании также не хотят подписывать новые сделки с американскими предприятиями и стремятся закупать газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке.

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В понедельник China Resources Gas International договорилась о покупке СПГ у австралийской Woodside Energy Group Ltd. с 2027 года сроком на 15 лет. Это первая за последние годы сделка с участием китайских и австралийских компаний по срочным поставкам.

Китай также укрепляет свою энергетическую безопасность, сосредоточившись на производстве большего количества собственного газа, что поможет сдержать рост импорта. Добыча неуклонно растет, и за первые два месяца 2025 года она увеличилась на 3,7% в годовом исчислении. В то же время более дешевые альтернативы - от угля до возобновляемых источников энергии и газа, поставляемого по суше из России, - снижают спрос Китая на газ, поставляемый морем.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на китайские товары.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, как курица, свинина, соя и говядина. Также 15 американских компаний попали в китайский список экспортного контроля.

Кроме того, Пекин ввел 10%-ые пошлины американскую свинину в ответ на пошлины Трампа на все, что Китай экспортирует в США. Экономисты предупредили, что это может повысить стоимость повседневных товаров для американцев.

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