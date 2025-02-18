Президент Турции подчеркнул, что страна поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова принимать возможные переговоры между Украиной, Россией и США относительно поисков путей прекращения войны. Об этом Эрдоган сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 февраля.

"Если принять во внимание активную дипломатическую деятельность, которую мы проводим в течение трех лет, наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые вероятно начнутся между Украиной, Россией и Америкой", - сказал Эрдоган.

Также Эрдоган сообщил, что во время переговоров с Зеленским заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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"В то же время, я подчеркнул, что мы будем оказывать любую поддержку для завершения переговоров установлением устойчивого мира. Уже должна закончиться эта война, повлекшая смерть многих невинных и приведшая к колоссальным разрушениям", - добавил Эрдоган.

Кроме того, он сказал, что Турция будет продолжать работать над реализацией мероприятий, цель которых заключается в безопасности судоходства в Черном море.

По его словам, территориальная целостность Украины - это "то, от чего мы не можем отказаться". То же самое касается и суверенитета Украины.

"Именно поэтому, нужно, чтобы как можно скорее был установлен мир", - добавил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается соглашаться на ультимативные требования России. Глава государства напомнил, что Украина отказалась идти на ультиматумы в 2022 году и теперь тоже не пойдет на него.

В то же время, Зеленский убежден, что членство Украины в НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Президент констатирует, что если будущие гарантии безопасности будут ограничиваться только "бумажкой", Украина не согласится на новый Будапештский меморандум.

Украина в разговорах с США настаивает, чтобы Европа была представлена за столом переговоров. "Украина - часть Евросоюза в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за столом переговоров", - отмечал Зеленский.

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