Свою кандидатуру для участия в президентской гонке выдвинула бывший посол США в ООН Никки Хейли, которая ранее работала в одной команде с Трампом.

Бывший президент США Дональд Трамп будет конкурировать в предстоящей президентской гонке за право возглавить государство со своим бывшим дипломатом в рядах ООН Никки Хейли.

Во вторник, 14 февраля, бывший американский посол при каденции Трампа Никки Хейли официально объявила об участии в президентских выборах и опубликовала в своем Twitter соответствующий промо-ролик.

Отметим, что она, как и Трамп, будет соревноваться за кандидатство от Республиканской партии. В своем видеообращении к нации Хейли заявила, что настало время для нового поколения лидеров.

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"Некоторые смотрят на Америку и видят в ней уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия на марше. Они все думают, что над нами можно издеваться. Вы должны знать обо мне: я не мирюсь с хулиганами. И когда вы даете отпор, их ранит еще больше, если вы носите каблуки", - заявила она.

Кто такая Никки Хейли и что ее связывает с Трампом

Никки Хейли - американский политик и член Республиканской партии, бывший губернатор штата Южная Каролина. С 27 января 2017 года по 31 декабря 2018 года она работала послом США при ООН при президенте бывшего лидера США Дональда Трампа.

Как сообщали американские СМИ, решение о своей отставке с поста посла Хейли приняла заранее и завершила сотрудничество с Трампом на "хорошей ноте". Тогда он лично говорил, что она была очень особенная для него, и даже обещал рассмотреть кандидатов на ее должность, учитывая советы Хейли.

Сейчас Хейли является первой серьезной соперницей Дональда Трампа на кандидатство от Республиканской партии. Издание The Washington Post прогнозирует, что в случае успеха Хейли станет первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая будет баллотироваться от Республиканской партии.

Отметим, что следующие президентские выборы в США должны состояться в 2024 году. Бывший президент США Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в ноябре 2022 года. Он заявил, что при его президентстве все было прекрасно и все процветали.

На это отреагировал действующий лидер США Джо Байден. Он опубликовал короткий видеоролик, в котором вспомнил "достижения" своего предшественника. В частности, заявил о рекордной безработице в США во времена президентства Трампа.

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