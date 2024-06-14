Украине дают достаточно оружия, чтобы стабилизировать фронт, но не выгнать россиян.

В течение последних дней Украина получила дополнительные обязательства западных партнеров по усилению военной и финансовой помощи. Но обещанного все еще недостаточно для окончательной победы над Россией, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что недавние обязательства стран-партнеров были взяты слишком поздно, чтобы помочь Украине избежать потери позиций на фронте в последние месяцы и разрушения украинских электростанций российскими ракетами.

Председатель независимой исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что в Украине последние обещания партнеров воспринимают "с осторожным оптимизмом".

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"Мы искренне благодарны за любую помощь, и если мы вовремя получим все необходимое оружие и боеприпасы, это даст нам шанс стабилизировать линию фронта. Но этого недостаточно, чтобы говорить об освобождении оккупированных территорий и победе как таковой", - сказал он.

Как пишет NYT, украинские чиновники с энтузиазмом восприняли соглашение по безопасности с США, подписанное накануне. Однако оно не содержит конкретных гарантий со стороны США, а лишь обязательства для Белого дома сотрудничать с Конгрессом для выделения военной помощи Украине, что может быть проблемой, учитывая задержки с выделением последнего пакета такой помощи.

Более того, новое соглашение может быть расторгнуто любой из сторон, а это означает, что бывший президент Дональд Трамп, который неоднократно высказывал свою оппозицию относительно дальнейшей поддержки Украины, может отказаться от соглашения, если победит Байдена на выборах в ноябре.

Рядовые украинцы не видят конкретной пользы от соглашения по безопасности с США и другими странами.

"Непонятно, что именно дадут нам договоренности о безопасности, когда они вступят в силу, или это просто коммуникация. В общем, что они означают? Что они обеспечивают? Никто не понимает", - сказал изданию житель Киева.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, страны НАТО не смогли согласовать предложение генсека Йенса Столтенберга тратить 40 миллиардов евро ежегодно на оборону Украины. В оборонном альянсе обещают, что работа по этому согласованию продолжится.

Также мы рассказывали, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передавать из доходов, полученных от замороженных российских активов.

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