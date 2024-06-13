США предоставят Украине перехватчики для ПВО и артиллерию с боеприпасами, - Остин

Зокрема, це буде надано в рамках оголошеного президентом США Джо Байденом нового пакету допомоги.

США предоставят Украине перехватчики для противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию с боеприпасами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходит в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Министр обороны США отметил, что уже почти два месяца прошло с тех пор, как президент Джо Байден поставил подпись под законом о дополнительной помощи для Украины объемом 60,8 млрд долларов.

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В частности, Соединенные Штаты продолжают доставлять срочно необходимую помощь по безопасности благодаря полномочиям президента, которые позволяют изымать вооружение из запасов и складов Министерства обороны США.

По его словам, после вступления в силу нового закона о дополнительной помощи, США уже доставили в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни управляемых реактивных снарядов GMLRS, противотанковое вооружение и больше средств противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине вытеснить российские силы возле Харькова.

"Президент Байден также объявил новый пакет помощи и мы предоставим Украине больше перехватчиков для противовоздушной обороны, бронетехники, противотанкового вооружения и артиллерийских систем и боеприпасов", - подчеркнул Остин.

Также он сказал, что гордится тем, что эта Контактная группа обязались выделить более 98 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности с февраля 2022 года.

Помощь США для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден в Париже 7 июня объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов. В частности, в этот пакет вошли боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS; минометные системы и артиллерийские снаряды; ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK; зенитные ракеты Stinger; противотанковые системы Javelin и AT-4; и другая помощь.

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