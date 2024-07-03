США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью в 150 миллионов долларов. О нем сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, это уже седьмой пакет военной помощи Украине в рамках новой программы финансирования, принятой в апреле. Новый пакет в частности включает:
- ракеты для комплексов противовоздушной обороны;
- боеприпасы для систем HIMARS;
- ракетные системы;
- артиллерийские снаряды и другие критические средства.
Отмечается, что все эти вооружения взяты из запасов американской армии, следовательно их доставка должна состояться в ближайшее время.
Кроме того, часть пакета потратят на закупку у промышленности ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. То есть их поставка состоится значительно позже.
Американская военная помощь Украине: последние новости
Как писал УНИАН, страны НАТО не смогли договориться о взятии на себя многолетних обязательств по поддержке Украины. Попытки генсека Йенса Столтенберга убедить страны блока не увенчались успехом.
Все, на что согласились союзники по НАТО накануне саммита в Вашингтоне - это предоставить Украине помощь в размере не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года. Однако и здесь пока нет конкретных договоренностей относительно того, кто и сколько конкретно предоставит.