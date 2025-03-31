Сийярто назвал такие атаки угрозой суверенитету Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил украинские удары по энергетической инфраструктуре России, назвав их атаками на венгерский суверенитет. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

Сийярто сказал, что из-за операций Сил обороны, в частности, атаки на нефтепровод "Дружба", в Венгрии несколько дней были перебои с поставками нефти. Поэтому страна будет расценивать такие удары как угрозу собственному суверенитету.

"Энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки", - сказал Сийярто.

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В то же время он ни словом не обмолвился о том факте, что Россия постоянно атакует территорию Украины - не только важные инфраструктурные объекты, но и жилые кварталы, в результате чего гибнут люди.

Удары по России

Напомним, в конце января беспилотники 14-го отдельного полка Украины атаковали насосную станцию нефтепровода "Дружба" вблизи российско-белорусской границы в Брянской области.

После этого в Венгрии заявили, что поставки нефти в страну пришлось приостановить из-за якобы атаки украинского дрона. Сийярто тогда разразился возмущением и заявил, что уже было несколько случаев, когда энергетическая инфраструктура Венгрии подвергалась повреждениям из-за ударов ВСУ.

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