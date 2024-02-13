Соответствующее решение в РФ должны принять до 21 февраля.

Россия намерена выйти из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Госдума и Совет Федерации должны принять соответствующее решение до 21 ферваля.

Об этом, как пишет The Insider, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Парламентскую ассамблею ОБСЕ он назвал "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Самое плохое в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из самых крупных плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", – добавил он.

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Россию исключают из международных организаций

В декабре 2023 года РФ выгнали из Дунайской комиссии, учитывая обстрелы Нижнего Дуная. Такое решение было принято на юбилейной 100-й сессии под председательством Украины.

Несколькими днями ранее Россию исключили из Совета Международной морской организации. Ранее РФ также не избрали постоянным членом Совета ООН по правам человека и впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Стоит отметить, что в феврале 2023 года Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF), которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов, бессрочно приостановила членство России. И это далеко не полный перечень организаций, не желающих работать с РФ.

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