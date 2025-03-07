РФ требует не только передачи ей не оккупированных территорий четырех регионов Украины, но и признания за ней этих завоеваний.

Москва хочет, чтобы ее территориальные завоевания в Украине были признаны в будущем мирном соглашении. Эту позицию довели до сведения Вашингтона, заявил в интервью Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Нам нужна будет новая Украина как нейтральное, безъядерное государство. Нужно признать территориальную ситуацию. Эти территории включены в нашу конституцию, и мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все силы украинской власти покинули эти территории", - сказал он.

На вопрос, считает ли он, что американцы согласятся отдать оккупированную украинскую землю России, он сказал, что "американцы на самом деле понимают реальность".

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По словам Келина, Россия "категорически исключает" перспективу размещения миротворцев НАТО в Украине, как это предлагают премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению российского посла, "они не имеют правил применения", и поэтому просто "будут сидеть в городах", что является "бессмысленным".

Вместе с тем Келин считает "безумной идеей" предложение о временном перемирии.

"Мы никогда этого не примем, и они это прекрасно осознают. Мы примем окончательную версию [мирного соглашения] только тогда, когда собираемся его подписать. До того времени все очень шатко. Мы пытаемся найти решение на поле боя, пока администрация США не предложит что-то конструктивное", - заявил он.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, аналитики литовской разведки не верят в возможность прекращения войны в Украине дипломатическими методами в ближайшие шесть месяцев. Все из-за того, что Владимир Путин уверен в возможности военной победы.

В отчете утверждается, что РФ имеет ресурсы для продолжения войны в течение многих лет. При этом аналитики убеждены, что остановка войны дипломатическими усилиями не решит стратегических проблем безопасности и просто вернет ситуацию в тупик, подобный тому, который Путин решил обойти полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

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