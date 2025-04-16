Представитель ГУР считает, что северокорейцы привезут полученный в Украине опыт к себе домой.

Северокорейские снаряды, которые используют оккупанты в Украине, стали гораздо более точными, чем раньше. Такое заявление в интервью японскому вещателю NHK сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, поначалу эти ракеты были не такими точными и приземлялись на расстоянии более 100 метров от предполагаемых целей. Теперь же они бьют намного ближе к целям.

Также Черняк отметил, что северокорейские войска, сражающиеся на стороне страны-агрессора, в полной мере освоили современную тактику ведения боя и представляют серьезную угрозу на поле боя.

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По его словам, потери северокорейцев на данный момент составляют около 5000 человек, а еще 6000 солдат из КНДР находятся в Курске и могут продолжить сражаться.

После того, как Силы обороны Украины разгромили северокорейские войска, которые изначально перешли в некое крупномасштабное наступление, те изменили тактику. Теперь солдаты из КНДР передвигаются группами по одному-два человека.

"К сожалению, мы можем говорить об эволюции, об успешной подготовке северокорейских военных", - подчеркнул Черняк.

Он пояснил, что северокорейские солдаты изучили тактику использования беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, а также полностью осваивают оружие и методы, которые РФ использует на поле боя.

По словам Черняка, изначально предполагалось, что между северокорейскими и российскими войсками возникнет языковой барьер. Однако, судя по всему, войска Северной Кореи, работающие в качестве штурмовых подразделений, даже не взаимодействуя с россиянами.

Представитель ГУР считает, что северокорейцы после Курска перенесут тактику современной войны домой и обучат ей других солдат в своей стране. Он заявил, что Северная Корея представляет угрозу для Украины и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

Как писал УНИАН, сражения в Курской области показывают, что солдаты КНДР стали самыми опасными противниками на фронте для украинцев. По данным The Wall Street Journal, северокорейские войска молниеносно адаптировали свою некогда устаревшую тактику, что сделало их серьезным противником для украинцев.

По данным разведки Южной Кореи, КНДР ранее отправила новую партию солдат в Россию - не менее 3000 человек.

Также стало известно, что КНДР поставила Путину тысячи контейнеров с боеприпасами. По данным Newsweek, идентифицированы по меньшей мере 64 поставки из Северной Кореи в период с августа 2023 года по март 2025 года.

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