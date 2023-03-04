Кришьянис Кариньш отметил, что украинцы сами определят, как закончится война.

Украинские защитники получат истребители от западных партнеров. Война в Украине закончится проигрышем Российской Федерации.

"Если бы они у нас были (истребители - УНИАН), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов - это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся руководить новой техникой", - рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Spiegel.

По его словам, украинцы сами решат, как будет выглядеть их победа в войне.

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"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - подытожил политик.

Истребители для Украины - что известно

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц пока что исключают передачу Украине истребителей F-16, потому что пока что якобы важнее поставки наземных вооружений. При этом Конгресс США давит на Белый дом для передачи самолетов.

В свою очередь Франция допускает передачу истребителей для ВСУ, но решение еще не принято. В то же время министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит два-три вида истребителей.

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