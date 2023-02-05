Точное место дислокации ракет еще не определено.

Соединенные Штаты Америки запросили у Японии разрешение на размещение на территории страны своих ракет Tomahawk. Этот шаг планируют сделать для обеспечения в регионе баланса сил с Китаем.

Как сообщает японское издание Sankei Shimbun, правительство США просит о размещении в Японии ракет средней дальности. Их планируют расположить на первой цепи островов, включая Японский архипелаг.

"В качестве "кандидатов" упоминались гиперзвуковое оружие большой дальности LRHW, что разрабатывается в США, и крылатая ракета наземного базирования Tomahawk", – говорится в материале.

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Точное место дислокации ракет еще не определено. В то же время представитель японского правительства заявил изданию, что "предполагаются Кюсю и другие места". Кроме того, рассматривается ротационный метод патрулирования Индо-Тихоокеанского региона.

Напряжение в регионе из-за Китая: что известно

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году, хотя это не значит, что попытка вторжения действительно произойдет. По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин протрезвел из-за провального вторжения России в Украину, однако США не стоит недооценивать амбиции Пекина в отношении Тайваня.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио отметил, что Китай внимательно наблюдает за войной России против Украины и выносит уроки, которые могут повлиять на будущие решения. В заявлении с изложением планов по активизации сотрудничества между НАТО и Японией Столтенберг и Кисида подчеркнули "обеспокоенность растущим военным сотрудничеством России и Китая".

При этом независимый Вашингтонский аналитический центр прогнозирует, что потенциальное китайское вторжение на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск и вряд ли закончится победой Пекина. Аналитики считают, что в конце этого конфликта по крайней мере два американских авианосца будут лежать на дне Тихого океана, а современный военно-морской флот Китая, который является крупнейшим в мире, окажется в "руинах".

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