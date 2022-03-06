По мнению Майкла Макфола, если Путин атакует одну из стран НАТО, это станет началом Третьей мировой войны.

По мнению экс-посла США в России Майкла Макфола, президент Джо Байден и Конгресс США не внедряют бесполетную зону над Украиной, потому что такое их решение будет означать войну Штатов против России.

Об этом он заявил в эфире информационного марафона.

Американский чиновник признает: президент Байден не хочет, чтобы американцы воевали против россиян в Украине.

Также он добавил, что американцы не до конца понимают понятие "no fly zone" (бесполетная зона) - за достаточно мягкий перевод этих слов.

На замечание ведущего о том, что Россия не ограничится только наступлением на Украину, ведь цель Путина - возвращение НАТО к границам 1997 года, Макфол ответил, что в таком случае началась бы Третья мировая война.

"Относительно НАТО, это совсем другой вопрос. Это красная линия. Есть 5 статья и я убежден: если Путин атаковал бы одну из стран НАТО, этот день был бы днем Третьей мировой войны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе объяснил, почему они не закрывают небо над Украиной, отметив, что страны-члены имеют ответственность, чтобы исключить обострение войны России за пределами Украины. В Альянсе опасаются, что это приведет к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран.

Министр обороны Алексей Резников призывает НАТО изменить решение и закрыть воздушное пространство над Украиной, чтобы сделать бесполетную зону над нашей страной.

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