Глава МИД отметил, что незакрытие неба над Украиной приведет к большей гибели мирных людей от российских воздушных ударов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина неизменно призывает НАТО закрыть небо над украинской территорией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД подчеркнул, что позиция НАТО относительно отказа ввести безлетную зону над Украиной разочаровывает.

"К сожалению, я должен сказать, что больше гражданских будет убито с воздуха российскими воздушными силами из-за решения не создавать бесполетную зону, больше детей будет убито, больше украинской крови будет пролито", - заявил Кулеба.

"Мы продолжаем настойчиво призывать НАТО создать безлетную зону над Украиной", - подчеркнул Кулеба.

"Конечно, существует дискуссия, закрытие неба обострит ситуацию или закрытие неба принесет больше безопасности для Украины. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько НАТО уверено в себе. Если НАТО верит, что является достаточно сильным, чтобы ввести безлетную зону, исходя из предположения, что Россия не будет осуществлять военное вмешательство в полеты самолетов НАТО, которые будут патрулировать украинское небо, тогда закрытие неба должно произойти. Если НАТО не имеет уверенности, и верит, что является недостаточно сильным, чтобы встретить Россию в воздухе над Украиной, тогда, конечно, они не создадут безлетную зону над Украиной", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что именно так видят ситуацию в Украине.