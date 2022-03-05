Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина неизменно призывает НАТО закрыть небо над украинской территорией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.
Глава МИД подчеркнул, что позиция НАТО относительно отказа ввести безлетную зону над Украиной разочаровывает.
"К сожалению, я должен сказать, что больше гражданских будет убито с воздуха российскими воздушными силами из-за решения не создавать бесполетную зону, больше детей будет убито, больше украинской крови будет пролито", - заявил Кулеба.
"Мы продолжаем настойчиво призывать НАТО создать безлетную зону над Украиной", - подчеркнул Кулеба.
"Конечно, существует дискуссия, закрытие неба обострит ситуацию или закрытие неба принесет больше безопасности для Украины. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько НАТО уверено в себе. Если НАТО верит, что является достаточно сильным, чтобы ввести безлетную зону, исходя из предположения, что Россия не будет осуществлять военное вмешательство в полеты самолетов НАТО, которые будут патрулировать украинское небо, тогда закрытие неба должно произойти. Если НАТО не имеет уверенности, и верит, что является недостаточно сильным, чтобы встретить Россию в воздухе над Украиной, тогда, конечно, они не создадут безлетную зону над Украиной", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что именно так видят ситуацию в Украине.