По словам французского министра, "настоящими гарантиями безопасности здесь будет помощь, которую мы можем предоставить украинской армии".

Около 15 стран хотят предоставить гарантии безопасности для Украины. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Как пишет ВВС, в среду, 12 марта, в Париже состоялась встреча министров обороны Великобритании, Германии, Франции, Польши и Италии. Председательствовал на переговорах именно Лекорню.

По словам французского министра, "настоящими гарантиями безопасности здесь будет помощь, которую мы можем предоставить украинской армии".

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"Это сложно... мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, об атомных электростанциях в Украине... и мы должны будем начать думать о распределении этих обязанностей", – отметил он.

Лекорню также сообщил, что через 15 дней состоится встреча начальников генеральных штабов Вооруженных сил ряда стран.

"Почему 15 дней? Потому что, если Россия согласилась на прекращение огня, мы, очевидно, захотим использовать 30 дней для того, чтобы разработать структуру системы безопасности", – пояснил он.

Гарантии безопасности для Украины: это стоит знать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после заключения мирного соглашения.

Между тем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами по итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии сказал, что рассматриваются различные варианты гарантий безопасности для Украины. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

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